交通部要出手了嗎？長榮航空服員罷工邁入第16天，交通部長林佳龍今(5)日講重話，罷工將影響未來對於航空公司的航線、航權檢討。對此，民航局強調，已要求長榮航空注意消費者權益的維護，未來也會檢視是否有落實。

交通部長林佳龍今上午出席活動，並在會後受訪時表示，這次罷工不是單純勞資糾紛，也涉及廣大旅客權益。他表態說，航空公司對於罷工的處理不當，會影響主管機關交通部未來對於航空公司的航線、航權檢討。

中央社報導， 對於林佳龍的談話，民航局回應表示，主要是著眼對公共利益的關注，民航局在罷工開始時，已要求長榮航空應特別注意消費者權益的維護，未來也會檢視長榮航空是否落實。

根據「國際航權分配及包機審查綱要」規定，業者開航後停止營運達6個月，或僅得一家營運業者停止客運業務達3個月，或未充分使用獲配容量班次連續達6個月時，民航局可報請交通部廢止獲配容量班次的全部或一部分。

民航局說，勞資爭議延宕，對勞資雙方都不利，消費者與社會大眾也受波及，現階段民航局會配合交通部與勞政主管機關，全力促成事件儘速落幕。

(中時電子報)