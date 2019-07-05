台中蕭姓男子3年前到金錢豹酒店消費，趁著陪酒的女子酒醉後將她帶出場並性侵得逞，且在酒女反抗時還施以暴力，事發後，蕭男與酒女以60萬元代價達成和解，但台中地院認為他有前科，依強制性交罪判蕭男2年有期徒刑。

判決指出，蕭姓男子（22歲）在2016年6月間到金錢豹消費，他喝了酒後，見到酒女喝醉、已意識不清，便硬帶對方出場、到汽車旅館意圖性侵，未料，期間該酒女醒來發現、極力抗拒，並打手機給經紀人，但蕭男刻意謊報地點，讓酒女無法獲救。

緊接著，蕭男又意圖性侵酒女遭拒，竟朝對方暴力相向，導致酒女被毆打到左眼及右臉都有瘀青，且兩側手臂及右大腿有抓傷傷痕，並遭蕭男性侵得逞。

事後酒女對蕭男提出告訴，台中地院審理期間，雙方雖以60萬元達成和解、並分期付款，酒女也在出庭時幫蕭男向法官提出給予緩刑的意願，但法官認為蕭男有前科，審酌其犯案時年僅19歲，仍判他2年有期徒刑，且不得緩刑。

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(中時 )