彰化縣政府推動C肝3年減半、6年根除的政策，號召「百位頭家站出來」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推動C肝3年減半、6年根除的政策，彰化西北扶輪社更捐贈120萬元，投入於社區C肝篩檢，由縣長王惠美代表接受。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推動C肝3年減半、6年根除的政策，號召「百位頭家站出來」，5日160多家企業共襄盛舉。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推動C肝3年減半、6年根除的政策，號召「百位頭家站出來」，5日160多家企業，包含全聯、台電、台化、郵局等共襄盛舉，提供員工免費篩檢Ｃ肝，彰化西北扶輪社更捐贈120萬元，投入於社區C肝篩檢，由縣長王惠美代表接受。

彰化縣長王惠美表示，推動6年根除的政策，縣府同仁上、下率先都做篩檢了，日前鄉鎮市公所、縣內醫事單位也全面動起來，這次再加上扶輪社社友、警友、義消及各行各業160多位頭家帶動，C肝篩檢預計1萬多名員工，以實際行動達到3年篩檢25萬人，治療4500人的目標。

彰化南區扶輪社總監黃進霖表示，扶輪社挹注19億美金消除小兒麻痺之後，就把所有力量挹注在如何清除C肝上，把所有社友帶出來做服務鄉里的工作，呼應縣政府，深入社區，不留下任何的死角。

縣內160多家企業，昨天也站出來，以實際行動來保護員工的健康。提供員工免費C型肝炎篩檢，展現照顧員工健康的實際行動，以營造「愛肝健康職場」。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌，更會造成糖尿病、洗腎、動脈硬化、認知障礙及巴金森氏症等危害，最有效的防治方就是立即接受篩檢。

葉彥伯指出，一生只需檢驗一次，若C肝篩檢呈現陽性，後續病毒亦為陽性者，即可接受現階段全球最先進、治癒率達95％以上的口服新藥治療，此藥副作用小，用藥簡便，目前已由健保全額給付藥物費用，一個療程20萬。

(中時 )