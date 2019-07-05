蔡英文總統今主持「2019總統教育獎頒獎典禮」，總統祝賀所有獲獎同學，「你們真的很棒」。

總統致詞時表示，總統教育獎今年已經邁入第19年，為的是鼓勵克服逆境、超越自我的同學。從她上任以來，這是第4次頒發這個獎項，每次看到同學們所展現的努力和毅力，都非常的感動。

總統說，也感謝在場親友和師長們的陪伴和支持，是同學安定心理、發揮潛能的最大後盾。

總統指出，今年的總統教育獎，再次向社會傳達56個感動人心的學習故事。其中，華梵大學的許詠竣同學，以及中正大學的張仕菁同學，都是第二次獲獎，展現出追求夢想的堅持。

總統說，今天現場的獲獎同學，都抱持著同樣的精神。像是台中市大業國中的許樂同學，雙耳先天重度聽損，但努力克服障礙，投入田徑，今年參加全中運更拿下了一金一銅的好成績，在運動場上找到自己的舞臺。

總統也說，從各位同學身上，更能看出面對生命挑戰奮戰的精神，是不分年紀的。像高雄市前金國小的洪育琳同學，罹患罕見疾病馬凡氏症，現在育琳側彎的脊椎，已經逐漸壓迫心臟，也無法久站，但她非常堅毅樂觀，發揮在藝術和影像攝影上的才能，3年來獨力為學校完成了6部紀錄片，持續往夢想前進。

總統指出，還有許多同學，不只實現自己的夢想，也努力幫助他人。現在就讀台大社工系的廖曼婷同學，是先天輕度腦性麻痺的早產兒，走過艱辛的成長過程，也因此更了解身障朋友的需求。

總統強調，在場每一位同學，都有令人佩服的故事。政府希望讓總統教育獎的每一個故事，發揮影響力，鼓勵社會上更多的人。因此，從去年開始，針對歷屆獲獎學生，在就學、就業、就醫、就養四方面，現況追蹤及提供協助。

她說，另外，也設立了歷屆獲獎學生交流平台的網站。這個平台除了有獲獎同學的故事介紹，也是獲獎同學可以反映意見的管道，讓政府可以持續協助同學們有更好的發展。

總統表示，政府要用最大的力量，幫助更多需要協助的孩子，能夠像得獎同學一樣，突破障礙，發光發亮。最後，她要再次恭喜獲獎同學，也祝福他們能持續發揮所學，實現夢想。

(中時 )