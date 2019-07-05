台中市衛生局指出，國人出國旅遊期間應勤用肥皂洗手，少吃生食並飲用瓶裝水，避免接觸禽鳥及野生動物，呼籲做好防疫措施。（張妍溱翻攝）

暑假期間，出國玩機會增加，日本、大陸、南韓、港澳及東南亞等國家，都是國人旅遊熱點，台中市政府衛生局指出，若是前往登革熱、麻疹流行地區，呼籲做好防護措施，避免遭受病媒蚊叮咬而感染登革熱，返國後如有不適應症狀，應儘速就醫。

衛生局表示，依據交通部統計，日本、大陸、南韓、港澳、南韓，與泰國、越南、新加坡、馬來西亞等東南亞國家，是國人常選擇的旅遊地點，目前這些國家有麻疹、德國麻疹、登革熱、腸病毒等流行疫情，小心被傳染。出國前可先撥打疾病管制署1922防疫專線查詢國際疫情及防護措施。

衛生局長曾梓展說，出國前2至4周至台中醫院或童綜合醫院梧棲院區的旅遊醫學門診諮詢，經醫師評估接種疫苗。而旅遊期間應勤用肥皂洗手，少吃生食並飲用瓶裝水，避免接觸禽鳥及野生動物，到登革熱流行地區可塗抹含敵避、派卡瑞丁等防蚊藥品，穿著淺色長袖衣褲，預防蚊蟲叮咬。

曾梓展呼籲，返國後21天內，若出現發燒、嘔吐、腹瀉、皮膚出疹、骨頭關節酸痛、肌肉痛或呼吸道不適等，疑似傳染病症狀，趕緊到醫院就醫檢查，並告知醫師旅遊史及接觸史。

(中時 )