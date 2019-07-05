國民黨將在7日舉辦「反鐵籠公投 凱道大會師」活動，不過，原先公布活動有4位主持人，包含藍委王育敏及國民黨發言人洪孟楷，如今兩人遭撤換，外傳是因前鴻海董事長郭台銘陣營有意見。對此，洪孟楷今表示，自己也不清楚撤換理由，但無論如何都尊重黨中央規劃，且身為發言人，立場就是力挺國民黨最強母雞，「被撤換是事實，但依然七七凱道見！」

國民黨七七造勢喊出10萬人參與，黨中央先前也公布4位主持人，包含藍委王育敏及立委提名人洪孟楷、魯明哲、萬美玲等；但今日召開的活動記者會中，公布的5位主持人名單改為歐陽龍、鄭麗文、江岷欽、萬美玲、魯明哲，並傳出洪孟楷因長期支持高雄市長韓國瑜，王育敏則被歸為前新北市長朱立倫子弟兵，遭郭台銘陣營要求撤換。

不過，被問及兩人被撤換原因，黨副主席兼秘書長曾永權今早表示，主持人是考量每個人的時間及行程，最後敲定5位，其中鄭麗文、江岷欽能應允參加活動、出面吆喝，令人非常興奮，歐陽龍也是主持一把罩。

另外，洪孟楷傍晚則在臉書PO文表示，身為國民黨發言人及新北市第一選區立委提名人，自己的態度自始至終都非常明確，就是力挺「最強母雞」出線，7月15日誰通過民調，全黨上下就一致挺誰，而主持被撤換是事實，「我也不清楚為何撤換，但我尊重黨中央的安排」。

洪孟楷並說，7日當天自己時間早已預留，而身為立委提名人，也號召了支持群眾前往凱道共襄盛舉，所以即便沒有主持，當天依然會出現在凱道，用行動支持黨中央發起的活動，也呼籲所有藍營或認同反鐵籠公投的民眾一起站出來，為心目中支持的候選人加油。

洪孟楷還說，去年九合一選舉，自己主持大小競選活動，包括桃竹竹苗、雲嘉嘉南、全代會、嘉義市、台北市、新北市、台中市、屏東縣等，還包含與侯友宜、韓國瑜的空中連線，或是中央黨部所辦理的大小主持活動，每次的主持自己都兢兢業業的準備跟規劃，能夠奉獻自身力量，為一個活動畫龍點睛，這是自己的榮幸。

他進一步說，這次反鐵籠公投原本被通知主持，後來又通知不需要主持，但自己只有一個目標，就是讓所有藍營的民眾站出來，明年1月11日用選票讓蔡政府下架、國會一定要過半，為下一代爭真正的自由民主，為中華民國加油。

(中時 )