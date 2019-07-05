行政院長蘇貞昌(右二)視察屏東農業生物科技園區視察冷鍊物流中心規畫進度，被問到中央補助是否卡藍縣市，他強調補助地方絕不分藍綠。（林和生攝）

行政院長蘇貞昌5日南下屏東農業生物科技園區視察冷鍊物流中心規畫進度，被問到台中市長盧秀燕抗議中央補助少，揚言缺席行政院會；蘇揆則虧，盧市長首次擔任首長，當家方知柴米貴，也強調地方要做建設，中央都會全力支持。

蘇貞昌坦言，擔任地方首長會覺得怎麼都是欠錢，這他當縣長時就有這經驗，但中央對地方的照顧幫忙不分藍綠，前一天為了旱溪整治到了台中，除在2月便撥款6億幫忙外，接續20幾億的工程費也答應全力支持。

他希望地方多多體諒，因為盧市長才1個台中市就這麼辛苦，「我要照顧22個縣市，負擔比她重很多」，也希望多多體諒，大家一起合作。至於是否列席院會？蘇貞昌也認為，能夠列席我們歡迎，如果沒有空，我們也體諒，大家還是可以把為公服務的工作真正做到到位，不必鬧情緒。

除了針對盧秀燕發言作出回應，稍早有韓粉捐助高雄市政府200萬元作為登革熱防治經費，蘇則認為，高市本土性登革熱的疫情不斷地累計，市長韓國瑜不但沒有鎮守地方，卻老是趴趴走，而且話還亂講，並且把責任亂怪別人，其實是很不對的。

像中央對於高雄登革熱防疫經費，高雄要5000多萬，我2天就批准，但對方拖了1個多禮拜，都還沒有來領，可以看出，高雄市不但讓疫情增加，連領錢的手續都毫無效率，以至於讓人會覺得是不是缺錢，才有捐款。

「對於捐款的熱心我們表示肯定」，但對於高雄市疫情則表示憂心，蘇貞昌說，我們真的是要錢給錢、要人給人，所以有錢、有人，缺的就是沒有心，如果高雄市長有心守住地方，相信疫情還是可以控制的，我們給韓市長加油。

(中時 )