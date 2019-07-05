罷工棚遭吹走取不回三寶？ 工會：不影響作業 17:192019/07/05 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市空服員職業工會今天從桃園南崁苦行至凱達格蘭大道。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第16天，早上傳出因罷工棚遭吹走，無法進行三寶取回作業。工會副秘書長周聖凱表示，不影響三寶取回作業。 周聖凱說明，照片顯示遭吹走是醫療棚，或許會因為重搭帳棚耽擱一些時程，但不會影響三寶取回作業。至於目前帳棚重搭進度？他則說，仍未掌握。 (中時 ) #作業 #三寶 #罷工棚 也許您會感興趣 推薦閱讀 三寶八字超重？停車騎上別人祖墳 14:142019/07/01 日常 石明謹罷工棚喊話 網路漫罵的人90％以上沒要出國 15:222019/07/01 生活 領三寶大排長龍 長榮：600人要歸隊 11:452019/07/03 生活 批資方吃三寶飯 罷工空服將苦行到總統府 15:212019/07/03 生活 桃副市長李憲明罷工棚發送物資 人道關懷 17:322019/07/03 生活 《中時晚間快報》Lamigo桃猿求轉手 劉玠廷：中小企業經營時代結束 17:572019/07/03 體育 《塑膠股》台塑手握美國小金雞，長線優勢勝其他三寶 10:002019/07/04 財經 罷工三寶在哪？空服工會回應了 11:332019/07/04 生活 向工會討回三寶 長榮用這招更快 21:462019/07/04 生活 風太大棚吹倒 工會：今暫停領三寶 15:012019/07/05 生活 生活熱門新聞 減肥別吃！這2種水果比吃肉還胖 - 生活 900空服想回長榮？一封公開信曝大絕招 - 生活 雨炸南台灣！下週颱風動向 專家這麼說 - 生活 每天吃蛋配茶 醫學博士：效果驚人 - 生活 空姐爆重度憂鬱！網驚：慘烈到爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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