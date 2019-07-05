桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第16天，早上傳出因罷工棚遭吹走，無法進行三寶取回作業。工會副秘書長周聖凱表示，不影響三寶取回作業。

周聖凱說明，照片顯示遭吹走是醫療棚，或許會因為重搭帳棚耽擱一些時程，但不會影響三寶取回作業。至於目前帳棚重搭進度？他則說，仍未掌握。

(中時 )