于美人和前夫James在2000年時生下一對龍鳳胎Max跟Mina，今(5日)于美人出席活動，透露將面臨空巢期，計畫將一雙寶貝兒女送出國深造，一去就可能是2、30年，問她是否擔心一個人在台灣孤單？她看很開說現在科技發達，隨時都能聯繫，只怕兩個小孩嫌她煩，封鎖她而已，一番話道盡身為人母心情。

于美人日前透露，自己和前夫本來分別和女兒、兒子生活，去年暑假兒子突然來找她，才知道兒子罹患罕見疾病「非典型虹彩炎自體免疫系統攻擊」，于美人為醫治兒子，每個月砸了好幾萬，終於在3個月後兒子眼睛逐漸康復，對光源產生反應，令于美人喜極而泣。

而于美人先前就透露，為了不讓自己成為「被啃族」，兒女暑假時就鼓勵他們去打工，提早體會自己賺錢的辛苦，據《自由時報》報導，于美人今獻身公益記者會，分享將送兒女出國念書，更有感而發說：「母親最大的功課，就是要體驗分離」，兩個孩子都很獨立，還曾對她說身為小孩的責任就是對父母「報喜不報憂」，她雖擔心也為孩子們的成熟想法放心不少。

(中時電子報)