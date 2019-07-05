根據巴西里約外電消息，里約前州長卡布拉爾在法庭上承認花了200萬美元行賄包含前國際田徑總會主席在共9位國際奧會委員，以確保里約取得2016年奧運申辦資格。

卡布拉爾表示，當時擔任巴西奧會主席、里約申奧主委努茲曼告訴我，國際田徑總會主席迪亞克是可以接受賄賂的人選之一，因此才會將200萬美元交付給努茲曼當作遊說費用。」

卡布拉爾說得言之鑿鑿，而事後也證明了里約順利擊敗了西班牙馬德里、美國芝加哥以及日本東京，成為2016年奧運主辦城市。

卡布拉爾向法官表示，努茲曼向我保證行賄之後一定會有效果，因為迪亞克之前也曾做過類似的事情，他的手中握有4-6張票。」雖然努茲曼在法庭上辯稱自己是清白的，他的律師團也不斷重複，可惜拿不出有力證據。

卡布拉爾因為這起醜聞案被巴西法院判了將近200年的刑期，之所以願意坦誠整起事件是因為希望能幫助同為此案而入獄的妻子減刑。

(中時電子報)