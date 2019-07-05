前台北高等行政法院法官陳鴻斌對女助理性騷擾案，今年初職務法庭判決免除他的法官職務，他不死心多次提再審遭駁回，又以職務法庭改為一級二審，沒有讓他有上訴機會為由，聲請大法官會議，但遭決議不受理。

大法官會議認為，陳鴻斌未敘明駁回聲請法官迴避之確定終局裁定，與法官法草案中將職務法庭之裁判由原「一級一審制」變更為「一級二審制」有何關聯，及在客觀上具體指摘有何侵害人民受憲法保障之平等權及訴訟權之處，因此不受理。

陳鴻斌2012年起在他辦公室內，多次要求陳姓女助理與他握手或擁抱，陳還約她外出，並在車內強吻遭拒，她被騷擾2年並在臉書抒發 心情，經其他助理向法院反應，但院方自律委員會調查後，僅建議警告處分，後來遭批評後才送交法官評鑑。

司法院職務法庭原判他免除法官職務，他辦理退休後提再審，竟獲改判罰款1年月俸，監察院提再審後，今年初職務法庭判決免除陳的法官職務，他不死心提再審遭駁回。

去年監察院提再審翻案後，陳鴻斌展現厚實的法學底子，頻頻寫狀子向職務法庭共聲請5次再審及法官迴避，甚至還2度向大法官會議聲請釋憲「告狀」，但事實勝於雄辯，聲請全被打了回票，還是沒了法官工作。

(中時 )