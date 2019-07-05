台南種甘蔗的蘇姓農民6年前賣土地，其中有部分土地因供道路使用，他聲請免徵土地增值稅遭駁回後聲請釋憲，大法官會議認定非都市土地經編定為交通用地無法適用免徵違憲，相關單位應在2年內修正土地稅法規定。

(中時 )