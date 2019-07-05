非都市土地之交通用地不能免徵土增稅 大法官會議認違憲 17:502019/07/05 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院祕書長呂太郎說明釋憲結果。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南種甘蔗的蘇姓農民6年前賣土地，其中有部分土地因供道路使用，他聲請免徵土地增值稅遭駁回後聲請釋憲，大法官會議認定非都市土地經編定為交通用地無法適用免徵違憲，相關單位應在2年內修正土地稅法規定。 (中時 ) #土地 #大法官會議 #違憲 #會議 #大法官 也許您會感興趣 推薦閱讀 如果英派大法官大暴走！ 04:102019/07/02 時論廣場 全民監督這場審判 04:102019/07/03 時論廣場 土地交易量創10年新高 今年可望挑戰2000億大關 12:582019/07/03 財經 政院9日召開SRB會議 催生AI四年發展行動方案 20:332019/07/04 財經 政院SRB會議9日登場 催生AI四年發展策略 04:092019/07/05 財經要聞 華為告美禁令違憲 美司法部要求法官拒受理 04:092019/07/05 全球財經 第一銀行資產活化 4土地開發案鎖定北市 04:102019/07/05 金融．稅務 遭華為控訴違憲 華府促法院撤訴 10:312019/07/05 財經 為私校點燈 教團呼籲速開高教國是會議 14:362019/07/05 生活 日盛投信：7月Fed是否降息 牽動台股行情 15:032019/07/05 財經 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 長榮空姐偷吃步抄近路 警舉牌警告 - 社會 - 中時 怒！勇警殉職 屁警竟PO文賀…嘉義鐵路多一個缺網轟爆 - 社會 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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