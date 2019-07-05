「聽過渣男嗎？知道渣男會說什麼嗎？」基隆市警局婦幼隊，將偵辦性侵害及性剝削案件的經歷中，統整出10句認證過的「渣男10大經典台詞」，其中，榮登第1名的竟是「你只要出來跟我聊天，我就送iphone 給你。」讓人意想不到。
社會角落存在著不少兒少性剝削案，基隆市警局婦幼隊根據偵辦過程中，真實上演的「騙炮、騙裸照」案例，公布「正宗官方認證版」的「渣男10大經典台詞」，分別如下：
1. 你只要出來跟我聊天，我就送iphone 給你。
2. 老婆，我只想看你的（裸照）。
3. 我傳我的（裸照），你傳你的，這樣很公平。
4. 你愛我的話⋯就傳（裸照）給我⋯我一定不會傳出去。
5.我好累，你陪我去旅館休息一下，我保證不會對你怎樣。
6.我只是想抱抱妳。
7.我好痛苦，真的好痛苦，你幫我解決（性需求）⋯⋯。
8.真愛我，就給我，天下的女人，我只要你一個。
9.如果你不要了，我保證隨時停下來，絕對不會傷害你。
10.我保證最後一次（性行為或裸照），我們就分手，（裸）照片就刪掉。
婦幼隊呼籲，大家除了保護、珍惜自己的身體，也要尊重對方，護衛「身體自主權」，不要為了私慾強迫別人來配合自己。
(中時 )
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