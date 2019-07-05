這是有完整「子母包裝」的產銷履歷紅龍果，除了每一顆紅龍果，連外箱也都標示清楚產銷履歷，此一作法可獲每公斤2.5元補助。（周麗蘭攝）

農糧署「吉園圃」蔬果標章上月起停用，轉型改推「產銷履歷驗證」，5日在西螺漢光果菜市場宣導，署長胡忠一表示，政府補貼驗證費用三分之二，通過驗證的農田每年每公頃補助1.5萬元。

農糧署長胡忠一指出，政府已輔導15.5％吉園圃農友轉型參加產履歷驗證，為鼓勵農民持續加入，保證絕對會補貼三分之二驗證費用，請農友放心。

農糧署表示，今年加碼補助的是通過產銷履歷驗證者給予環境獎勵每公頃1.5萬元；批發市場的共同運銷單位若外箱、內包都清楚標示產銷履歷，做到完整「子母包裝」的蔬果，每公斤補助2.5元，僅做到外箱或內包裝標示，則每公斤補助0.5元。

胡忠一表示，產銷履歷作法將以「零售導入生產」的方式推動，也就是批發市場內設立專區優先拍賣，以區隔一般農產品，推動校園午餐及國軍副食採用，媒合銷售通路採用。

農糧署表示，產銷履歷是以第三方驗證為消費者把關，呼籲國人優先購買，共同以消費支持制度。

漢光果菜生產合作社2007年就通過產銷履歷驗證，統一採購農業資材，輔導社員依循良好農業規範種植並記錄，建立自主檢驗機制把關農藥殘留，合格蔬菜再分級包裝。

(中時 )