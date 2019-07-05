駐村團隊相互交流，利用不同顏色豆子完成一幅大拼畫，充分展現團隊間互助合作的精神。（巫靜婷攝）

菲律賓團隊「飛鳴福」將前往南投縣國姓鄉展開駐村計畫。（巫靜婷攝）

各駐村團隊透過海報展示創意農村再生計畫。（巫靜婷攝）

水土保持局副局長林長立替各駐村團隊代表別上徽章，宣布正式啟動駐村計畫。（巫靜婷攝）

水土保持局副局長林長立授旗給各駐村團隊，期許他們替農村帶來新氣象。（巫靜婷攝）

推動地方創生，喚醒青年投身農村服務意識，行政院農委會水土保持局舉辦第9屆大專生洄游農村競賽，共51所學校138個系所組隊報名，提出近百個農村再生創意構想，最終由20隊脫穎而出，5日進行授旗儀式，宣布駐村計畫正式啟動，今年另有5組國際隊參加，學習台灣農村發展經驗。

水保局自2011年起舉辦大專生洄游農村競賽，經過層層審查、評比，選出優秀駐村團隊給予補助，並利用暑假下鄉實現提案，20隊分別在20個農村社區駐村，今年另有來自菲律賓、越南、泰國、印尼等南向國家之學員組成5隊參加，以專業所學與台灣農村及大專生交流。

駐村前，水保局辦理3天共識營暖身，邀集各駐村隊伍與水保局輔導團齊聚一堂，5日結訓由副局長林長立授旗給駐村團隊正式啟動駐村計畫，林長立表示，舉辦競賽已邁入第9年，累計有1415名學生參與駐村，農村服務不僅是務農，利用文創、設計、影視製作等技巧，培育農村再造種子，年年有成功案例。

林長立指出，從3年前只有1組國際隊，如今成長至5組，國際看見台灣農村再生潛力，期望將成功經驗帶回去，此外，信義房屋「全民社造行動計畫」也從3年前開始合作，關切農村與青年議題，今年贊助優渥競賽獎金，金獎10萬、銀獎6萬、銅獎3萬，鼓勵青年學子創生。

造橋龍昇社區發展協會總幹事古育誌表示，年輕人有想法、有衝進，替農村注入新興活力，參訪南瓜隧道時，有學生提出架設電子看板，用手機掃描來呈現南瓜所有生長狀況與簡介，輔以活動推廣與辦理下午茶等餐宴，描繪社區發展有獨到看法，讓協會明年也想申請隊伍來幫忙。

菲律賓學生Zyg表示，參加駐村計畫能學習不同國家的農業經營概念，希望把這樣的概念帶回菲律賓，幫助當地人生產農產品並將經驗傳承，後續若有問題也能帶領菲律賓學子來台進一步交流。

(中時 )