漫威80期間限定店首賣-漫威系列收納包，299元。（台灣華特迪士尼提供）

漫威80期間限定店首賣-漫威系列拉鍊零錢包，100元。（台灣華特迪士尼提供）

漫威電影《蜘蛛人：離家日》熱映，讓今年是漫威80周年更受矚目，「漫威80周年期間限定店」趁熱於12日進駐新光三越台北信義新天地A11 6樓，店內以漫威漫畫為主題，結合3D主題地貼，還有1：1真人大小蜘蛛人、蟻人雕像坐鎮，全館超過400種漫威主題商品，和50款漫威80周年系列首賣新品，值得粉絲收藏。

這次必買商品有美漫版黑白系漫威系列抱枕，有美國隊長、鋼鐵人、雷神款漫威英雄半身側影共3款，及2款經典紅色漫威LOGO方型抱枕；漫威系列皮革證件套有美國隊長盾牌、鋼鐵人頭盔、浩克拳頭、蜘蛛人面罩標誌；漫威系列拉鍊零錢包有４款經典配色；漫威系列收納有19款，可分裝盥洗用品，皆為實用商品。

此外，還有蜘蛛人款指環扣、漫威款環保杯綁、漫威款藍牙喇叭及蜘蛛人款電競滑鼠墊等熱銷商品。12日至8月20日到店消費，憑當日發票、拍照打卡，每周送限量快閃店限定漫威80周年晶鑽閃卡貼，周周主題不同，共有5款，有蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長等。

(中時 )