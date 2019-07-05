長榮空服員罷工進入第16天，桃園市空服員職業工會今(5)日啟動凌晨「苦行活動」，從桃園南崁罷工棚出發，步行約27公里，到總統府遞交陳情書。工會表示，只要長榮公司在「不秋後算帳條款」及「對等的和平義務」上達成共識，罷工就會提早結束。

逾60位罷工空服員，於下午4點28分抵達凱道，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，團體協約已經走到最後一步，但長榮公司在「不秋後算帳條款」及「和平義務」上一直沒有取得共識，才讓罷工行動一直持續，工會表示，蔡政府曾提出要促進完善公平對等的勞動關係，這次苦行陳情是希望政府能夠重視勞動人權，同是也展現她們為勞工權益的堅持。

工會也表示，為了國人的利益考量，未來離島航線將不會發動罷工，而罷工預告部分依法律怎麼定議，工會就怎麼走，工會也再次強調，繳回空服員三寶及罷工結束時間，一切看長榮公司市府是否有誠意坐下來團體協商，何時答應「不秋後算帳條款」、答應不用「不對等的和平義務」，工會就何時結束罷工。

最後，參與苦行的空服員一起在「辣台妹挺罷工妹」的紅布條上簽名，並將陳情信及一束花，交給三位工會陳情代表，由她們代表2300位空服員前往總統府遞交陳情信。

空服員苦行凱道陳情

(中時電子報)