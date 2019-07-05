彰化縣22歲陳姓男子平日以美少女身分，透過交友軟體與陌生男網友約砲，拍下對方裸照與彼此性交、猥褻影片後，再自稱是美少女堂哥，向四名被害人勒索金錢否則就要脅散布裸照，先後詐得18萬元，遭彰化地院依妨害性自主、恐嚇取財等罪判刑2年，緩刑5年。

偽娘上網約砲，阿宅遭騙財又騙色！根據判決書，22歲陳男行日喜愛假扮女生，在網路上化名「婷薇」搭訕男網友，大膽主動表示想要一夜情，還要求男網友傳裸照讓他先驗貨，一名色慾薰心的人夫開心載著「婷薇」至摩鐵開房間，酒過三巡後不勝酒力醉倒，遭陳男乘機口交，還持手機錄下全部過程。

陳男還以偽娘身分向人夫借了2萬5000元花用，遲遲不還，還恐嚇說要將兩人性愛影片傳給人夫老婆看。他以相同手法在交友軟體上大膽約砲、詐騙裸照，再一人分飾2角，自稱是「婷薇」堂哥，要求被害男網友們拿錢出來，否則就要上網公布這些私密裸照。

總計施男、吳男等4名被害男子，因受不了約砲誘惑傳出裸體照片或影片，遭陳男恐嚇勒索、詐得18萬元，有被害人不滿被敲詐、報警提告，讓全案曝光；陳男為求和解，才被迫返還詐騙金額。

彰化地院法官審酌，陳男取得多人的裸照後恐嚇取財，造成告訴人內心承受莫大恐懼，所生損害非輕，依乘機性交罪處刑1年8月；另依恐嚇取財罪與未遂罪2罪，判處應合併執行2年。由於法官考量被告已與多名原告達成調解、賠償損失，緩刑5年；全案可上訴。

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(中時 )