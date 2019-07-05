鑑於航空公司霸工、倒閉與無預警停飛事件頻傳，嚴重影響消費者與旅行業者權益，旅行公會全聯會今（7/5）日發出聲明，提出3項訴求並請立法委員體察輿情，督促政府儘速制定罷工預告期及修改不合時宜的法規，遏止罷工亂象，保障旅遊消費者權益。

旅行公會全聯會事長蕭博仁表示，罷工權應受尊重，但不當行使罷工權的結果，已造成全民不便，付出龐大的社會成本，同時更重創台灣觀光產業及國際形象。因此全聯會代表旅行業者希望政府制定霸工預告期，要求民航業者霸工至少要15天前預告，同時修改法令，航空公司罷工既不可歸責於旅行業，另外亦要求旅行業不適用一例一休。

旅行公會全聯會的3大訴求如后：

一、 明定罷工預告期，維護消費大眾權益針對大眾運輸產業，尤其是民航業，制定合理的「罷工預告期」至少15天以上，以及明確罷工期間；民航業應納入重大公共利益事業之適用，其罷工應依《勞資爭議處理法》第54條規定辦理。

二、 法規應與時俱進，不合時宜即應改正針對《民法》第514-5條，以及《國外旅遊定型化契約範本》第26條，應該立即修改法條；航空公司罷工既不可歸責於旅行業，協助滯外旅客返回所增加之費用即不應由旅行業負擔。

三、 務實審視勞基法，彈性調適一例一休旅行業不適用一例一休，建議應納入「四週彈性工時」之適用；旅行業OP人員及業務人員實屬責任制，應指定為《勞動基準法》第84-1條之工作者。

(工商 )