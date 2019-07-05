◎盼完成中共代理人修法 蔡英文終止兩岸交流？

立法院臨時會昨天結束，蔡英文總統今在臉書表示，謝謝立委們的努力，「國安五法」最後一塊拼圖完成。並強調，立法院下一個會期，還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法。

◎川普國慶閱兵秀武力 「美國比以往更強大」

美國總統川普曾表示希望美國國慶像法國國慶一樣能夠閱兵。在他第一個任期的最後一次國慶終於如願，除了傳統的音樂會和國慶煙火，還有諸多非典型非傳統之舉，坦克車、戰機展示軍力，讓川普校閱。他於4日傍晚在林肯紀念堂前發表演說，把國慶活動變成了造勢大會。他大讚美國人無所不能，美國是世上最棒的故事之一，罕見發出呼籲全國團結的訊息。

◎北京檢討對港系統 有這些方面要調整

香港剛度過反《逃犯條例》「六月浪潮」，大陸國務院副總理、港澳工作協調小組組長韓正於「七一」前南下深圳坐鎮，近距離第一時間掌握香港形勢，據悉日前已返回北京。據港媒報導，七一遊行結束才是北京對「港政策」進行探討的時候。消息人士稱，因應此次修例大戰敗退，整個對港工作系統都需展開大檢討。目前至少有三個方面急需調整，除了青年工作外，「愛國愛港陣營」不夠團結亦是需處理的課題。

◎申請入學成功 高三下學期「整個人散掉」

國教行動聯盟5日呼籲，各校系考試分發名額應訂定下限30%為原則，以遏止「教育資本主義」的猖獗。對此博幼社會福利基金會執行長陳良枝表示，博幼輔導偏鄉學生十幾年下來發現，弱勢學生的學習意願低落，和家長教育程度不高、家庭經濟環境不佳有很大關係，因此不該再讓申請入學制度增加階級落差。

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

(中時電子報)