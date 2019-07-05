桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今天邁入第16天，勞動部表示，勞資雙方律師今晚在6點半將再度碰面，除了討論禁秋後算帳以外的內容外，也會再討論其他條文的內容做相互的瞭解。

勞動關係司司長王厚偉表示，過去討論時往往僅討論到第一條的禁秋後算帳條款，但社會各界認為不要再一步一步的談，應該要一次的處理條文，今天雙方出面的層級皆是律師與法務。至於何時可以有正式協商？他僅說，只要雙方願意，隨時隨地都可以談。

(中時 )