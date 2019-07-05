長榮勞資今再碰面 勞動部：討論法律文字 18:022019/07/05 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 罷工第16天，勞資雙方5日再碰面，進行法律條文討論。圖為南崁罷工棚現場（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今天邁入第16天，勞動部表示，勞資雙方律師今晚在6點半將再度碰面，除了討論禁秋後算帳以外的內容外，也會再討論其他條文的內容做相互的瞭解。 勞動關係司司長王厚偉表示，過去討論時往往僅討論到第一條的禁秋後算帳條款，但社會各界認為不要再一步一步的談，應該要一次的處理條文，今天雙方出面的層級皆是律師與法務。至於何時可以有正式協商？他僅說，只要雙方願意，隨時隨地都可以談。 (中時 ) #討論 #條文 #長榮 #勞資 也許您會感興趣 推薦閱讀 回應「秋後」條款 長榮：0508不可能讓 15:242019/07/01 生活 勞動基金：妥適處理長榮勞資關係 14:472019/07/02 生活 長榮重回協商 團體協約無進展 15:012019/07/02 生活 長榮勞資協商2度中斷 空轉5小時 17:312019/07/02 生活 玩真的！長榮本周招募200名空服員 18:282019/07/02 生活 每人最多日賠7500元 下周入帳 04:102019/07/03 生活新聞 《航運股》長榮航勞資協商，達兩項初步共識 08:192019/07/03 財經 罷工燒掉20億！長榮第6大股東飆這句… 10:182019/07/03 財經 長榮勞資密商 第三度協商時間未定 00:142019/07/04 生活 《航運股》長榮航：已釋善意，不解工會持續罷工及假訊息攻擊 08:012019/07/04 財經 生活熱門新聞 減肥別吃！這2種水果比吃肉還胖 - 生活 雨炸南台灣！下週颱風動向 專家這麼說 - 生活 每天吃蛋配茶 醫學博士：效果驚人 - 生活 葉黃素顧眼睛 但吃錯時間恐傷肝 - 生活 吃雞爪可補充膠原蛋白？營養師曝驚人真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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