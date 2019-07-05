柯文哲會劉結一 創首例臉書直播 10分鐘後斷訊 17:542019/07/05 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲會劉結一，創首例臉書直播。（圖／取自柯文哲臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲會劉結一 創首例臉書直播 10分鐘後斷訊 柯文哲上海會劉結一 台北市長柯文哲在上海與國台辦主任劉結一會面，創首例開臉書直播，拍攝者現場也回應工作人員是得到同意始拍攝直播，但輪到柯文哲講話時，沒多久直播即斷訊。 柯文哲今（5）日在上海會見國台辦主任劉結一，創首例開臉書直播，但輪到柯文哲講話時，有工作人員有禮貌地低聲詢問拍攝者「不要錄了好不好？」拍攝者回應「我們講好了！」工作人員詢問「跟誰講好了」？經過工作人員一番討論與拜託後，直播隨即終止。 (中時電子報) #柯文哲 #劉結一 也許您會感興趣 推薦閱讀 網路罷免韓國瑜 柯文哲：不是理想社會狀態 12:212019/07/01 政治 柯挑休市日 密訪環南市場 04:102019/07/02 地方新聞 柯文哲，卡住了 04:102019/07/02 時論廣場 柯文哲更能帶領台灣走出反中迷障 04:102019/07/03 論壇廣場 為參選總統鋪墊？柯文哲今聽取長三角簡報 13:032019/07/03 政治 傳與劉結一見面時間確定 柯P：繼續看下去 15:382019/07/03 政治 雙城論壇舉辦第10年 柯P：希望長長久久繼續交流 18:392019/07/03 政治 雙城創新合作未來 柯P抓住機會 04:092019/07/04 焦點新聞 柯P吃帝王酥 引競逐大位聯想 04:092019/07/05 焦點新聞 不擔心見劉結一被抹紅 柯：他們不會冒失 09:412019/07/05 政治 政治熱門新聞 高雄挺綠店家醞釀罷市不賣 韓粉反而樂了 - 政治 蔡民調狂勝 網譏：小英躺著選了！ - 政治 王金平3招露餡！學者：韓是藍營共主 - 政治 真選舉奇才！綠粉嘆：韓真的太可怕 - 政治 殺警案被王浩宇用來黑韓 網問：真的是人嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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