柯文哲會劉結一 創首例臉書直播 10分鐘後斷訊

柯文哲上海會劉結一

台北市長柯文哲在上海與國台辦主任劉結一會面，創首例開臉書直播，拍攝者現場也回應工作人員是得到同意始拍攝直播，但輪到柯文哲講話時，沒多久直播即斷訊。

柯文哲今（5）日在上海會見國台辦主任劉結一，創首例開臉書直播，但輪到柯文哲講話時，有工作人員有禮貌地低聲詢問拍攝者「不要錄了好不好？」拍攝者回應「我們講好了！」工作人員詢問「跟誰講好了」？經過工作人員一番討論與拜託後，直播隨即終止。

(中時電子報)