黃男2015年在樹林租屋居住，並在裡頭養了5支米克斯犬，2018年9月租約到期，房東會同警員開門察看，赫然發現其中一隻米克斯犬竟被黃某活活餓死，新北地檢署今依違反動保法將這名惡劣飼主起訴。

檢方調查，黃男向王姓婦人承租樹林博愛街房屋後，在屋裡飼養了5隻米克斯犬，但卻沒有給狗兒充足、適當、乾淨且無害的食物，且居住環境也相當髒亂，導致其中1隻米克斯犬因長期飢餓而營養不良。

2018年9月15日房租到期後，王姓婦人眼見黃男把房子搞得烏煙瘴氣決定不續租，黃男也向她允諾會將遷離犬隻，但卻都藉故拖延。去年9月19日王婦火大會同員警及動保處人員登門查看，發現屋裡有隻白色米克斯狗因為長期營養不良，陳屍屋中。

雖然黃某辯稱不知狗兒為何會死亡，但動保處解剖發現，這隻狗兒的胃部沒有食物，且身形瘦小，研判是因為長期飢餓導致營養不良，最後不幸活活餓死。

檢方根據動保處報告，認為黃某長期疏忽照顧狗兒，才導致米克斯犬活活餓死，5日依違反動保法將黃某起訴。

(中時 )