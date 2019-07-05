酒駕加重處罰新制已上路，台中市警方實施3天酒駕大執法，其中拒檢、拒測告發達13件，累計罰款234萬元，顯示有民眾存僥倖心態，甚至不清楚罰鍰已從9萬元提高至18萬元，警呼籲5年內再犯可加重累計，勿以身試法。

台中市警察局交通大隊指出，日前執行守望勤務，於豐原大道2段與田心路口發現1輛自小客貨車，車上35歲駕駛劉姓男子，臉色泛紅，見員警時眼神怪異，員警攔查發現，駕駛在對話過程中有股濃厚酒味，並進行酒測。

當時酒駕劉姓男子表示，前一晚聚餐有喝酒，可能酒氣未退，很擔心測不過，考慮再三，最後跟警方表明拒絕酒測，員警當場告知，7月1日新制拒測罰緩已經提高到18萬元，最後還是拒測離去。

另1名婦人酒駕還搭載媽媽，行經路檢點被測出酒精超標，原依新制乘客連坐處罰，經查證其母親身分因年滿70歲故免罰，但女兒酒駕遭「警察大人」稽查，老婦嚇出一身冷汗，直喊「母湯」喔。

台中市警察局交通大隊長林沐弘表示，酒駕新制罰則開始實施，酒駕拒測從原本9萬元罰緩提高到18萬元，並吊銷駕照3年不得考領，酒駕、拒測都已加重處罰，民眾勿心存僥倖。

(中時 )