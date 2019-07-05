爭議22年的淡北道路今（5）日在環保署進行專案小組第3次初審，經過3個半小時討論，出席環評委員意見不一，經過投票後決定再審一次。新北市政府需針對交通衝擊、公共運輸、生態景觀、防範鳥擊等再做分析，於8月31日前補齊並修正資料後送入環保署，安排第4次專案小組初審。

這件案子波折甚多，5月8日第2次環評大會審查，主席環保署長張子敬裁定表決，結果14人出席，贊成、反對各5票，棄權3票，張子敬徵詢環委的意見後，決定把此案退回專案小組審查，結果環委仍決定補正再審。

環委王价巨今表示，有了淡北道路後，就一定不塞車嗎？應該透過土地使用規劃的立場，調降低現在容積率，才能解決根本問題。關於防災方面，面對極端氣候，開發單位也沒有使用氣候模式做好評估。

環委李克聰則說，問題應聚焦在交通的瓶頸，如道路完成後淡水區、台北市區車流最大的地方在哪裡？不是廣泛指出幾個地點。環委李錫堤提醒新北市府，附近有一條山腳斷層通過，如果進入活躍期，會損及地上的結構物。

支持興建淡北道路的綠營在地立委呂孫綾親自出席並表示，為了淡水地區的發展，解決民眾出入的問題，需要增加一條道路，打通交通瓶頸。吳姓居民也說，淡水交通不便未解決前，產業不可能考慮進駐，當地的就業機會很有限，必須外出就業，早出晚歸，更需要這條路。

反淡北道路聯盟代表則說，開發單位不能輕忽空汙和水質的問題，數據顯然避重就輕。且淡水近年來淹水問題頻頻出現，有說是輕軌造成，淡北道路沿途的水路流向均未研究，未免太過草率。一位竹圍居民則說，興建淡北道路後，當地的自然美景將受到破壞，應該要另尋替代方案。

開發單位回應，公車專用道可修正為公務車輛專用道，以利救護車、消防車等車輛使用，彈性調整。至於是否造成台北市區塞車，關鍵之一是道路沒有打通，在淡北道路完成後，配合數條道路的接駁，應可降低影響的程度；但未獲環委認同，需再審一次。

(中時 )