86歲葉姓婦人誤認別人家為自己家，幸好員警問到附近鄰居認得她，順利找到其兒子來接回。（黃國峰翻攝）

台中市南屯區楓樹南街某住家，日前一位婦人徘徊門口，嚷著要進去，說要回家，中市警局第四分局南屯派出所員警到場了解，原來86歲葉姓婦人有失智症狀，誤認他人住宅為自己家，對自己的姓名與住處則說不清楚，經員警詢問附近居民，聯絡到其兒子，將其母親接回。

日前上午10時30分許，南屯所員警吳仲傑、楊昇儒執行巡邏勤務時，接獲報案，指南屯區楓樹南街附近有一名婦人疑似走失，員警到場發現葉姓婦人，一直喃喃自語說這是我家，我要回家，何姓住戶表示葉婦一直想要進入他家，只好報警。

員警轉而詢問葉婦年籍資料，她均答非所問，並一直表示要回家，不斷比手畫腳，還以唱歌仔戲的方式，唱出自己的人生，員警只得像附近民眾詢問是否認識她，恰好有一民眾認得她，順利找到其兒子。兒子到場表示，母親身體還很硬朗，但偶有失智現象，平常喜歡到附近公園散步，沒想到這次把別人家誤認是自己家，感謝員警積極協助。

南屯派出所長周景彬表示，民眾若家中有年邁或易走失長者，可在家人的衣物內放置紙條或名片或在衣物上繡上連絡電話等可供聯繫之資訊，以防止走失及緊急連絡時通知家屬。

(中時 )