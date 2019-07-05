彰化縣推動動手做教育，這次結合環保，營隊課程讓學生動手製作太陽能車與風力發電機。（吳敏菁攝）

彰化縣推動動手做教育，這次結合環保，營隊課程讓學生動手製作太陽能車與風力發電機。（吳敏菁攝）

彰化縣政府於暑假辦理別出心裁的課程，「綠能科技DIY創意夏令營」等，引領環保扎根，彰化縣長王惠美5日上午到場與學生進行自製太陽能車「飆車」趣味競賽，40名學生帶著作品與縣長一起挑戰速度，天雨改成室內以日光燈當動能，別有一番趣味。

彰化縣推動動手做教育，這次結合環保，營隊課程讓學生動手製作太陽能車與風力發電機，經由製作與觀察，讓學生對於兩大綠能科技能有初步的認識與運用，培養學生對環境的觀察力與問題解決能力。

在講師講解後，學生運用太陽能與馬達的知識組裝打造競速車輛，都繳盡腦汁，增加造型美感，還要降低車體重量，有的學生利用鋁箔紙增加集光面積，還有學生聯手製成雙馬達車輛。

縣長王惠美說，縣府在今年暑假設計了「環保DIY創意夏令營」、「綠能科技DIY創意夏令營」、「食農教育夏令營」及「減塑愛海洋生活夏令營」等4場共計11天全縣學生環境教育夏令營系列活動，包括綠能、食農教育、關心海洋等主題，有非常多不同的課程，就是希望孩子們能作不一樣的學習，提供孩子們一個快樂多元輕鬆的學習。

此外，還有一個嬉遊彰化蓋有趣的活動，希望大家利用暑假多出去走走，了解彰化這塊土地、在地的美。

(中時 )