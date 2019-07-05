政見會「金句連發」 韓國瑜最新民調力壓群雄

總統初選最新民調，高雄市長韓國瑜仍領先，全國公務人員協會理事長李來希，也出面表態挺韓國瑜。名嘴陳東豪直指，韓國瑜出線機會較大。民進黨市議員何博文也認為，韓國瑜初選勝出機會蠻高。

陳東豪表示，從台灣指標民調所作的民調來看，韓國瑜未來應該會和郭拉出距離。國民黨此次民調抽樣1萬5千份，誤差值是0.8%，和一般所作的民調誤差值3%不一樣，僅1千多份。

陳東豪分析指出，韓國瑜目前在國民黨傳統支持者泛藍這一塊，還是拿到70幾趴的支持度，可是郭台銘僅約拿到一半左右，差20%。郭和韓看起來民調沒有差很遠，是因為郭要再加入泛綠的30幾趴，韓郭看來差距雖沒那麼大，但是光是以高雄為例，韓國瑜至少穩定在30%，韓粉已經固定了，但郭粉雖有熱情，卻不能跟韓粉的熱情相比。因此國民黨8日到14日所作的民調，韓國瑜的機會比較好。

民進黨新北市議員何博文也在政論節目《前進新台灣》點出，以目前態勢來看，韓國瑜掌握很高的聲量。加上李來希出面表態挺韓，很多退休軍公教會受到李來希的影響，退休軍公教很多是鐵粉，有時間有空閒在家裡為韓守電話，以這種組織的力量，他認為韓國瑜初選勝出的機會蠻高。

(中時電子報)