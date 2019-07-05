年輕優秀的鐵路警李承翰，因為處理一起逃票事件，慘遭刺死震驚社會。檢方稍早也證實，確認為李姓員警因肝臟下方的下腔靜脈血管被刺破，大量失血導致身亡。臉書今瘋傳一篇文章，員警感嘆的說「今天出勤時，你有想過再也無法下班退勤了嗎？學弟」，他也問「社會上各行各業上班的朋友們，踏上崗位時，你們有想過今晚再也回不了家嗎？我有！」字字血淚，文章引發網友熱議。

有員警在臉書社團沉重表述。(翻攝自臉書)

原PO感嘆，每天我都會想，萬一今天是我回不了家的那天，怎麼辦。他說，「對家人而言，我是家裡的天，天塌了，家人永遠都活在這個陰影中；對公司而言，我只是一個數字，一個時任內政部長嫌太多的數字。」他表示，「這不是第一起不願付錢而砍殺警察的案件」，2016年8月，板男子因紅線停車遭檢舉，被連開6張紅單，氣得直接對辱罵，出車內剛磨好的菜刀砍警察10多刀，導致員警氣胸重傷險些送命。

但3年後，6月台南警遭槍殺、日前又發生警方處理逃票糾紛送命，幾年來警方執法的尊嚴與安全似乎沒有什麼變化！原PO說，警察是本於法令，做社會秩序的維護者。如果從制度面切入，警察都不能保護自己的安全，那我們的法令出了什麼問題？

他提出質疑表示，是「警械使用條例裡「唯用槍符合比例原則」這頂大帽子嗎？」還是「法官可以安穩的高坐臺上，用三個月以上的時間來審酌你面對民眾拔刀時當下0.5秒的『合法用槍時機』？」或是因為「治安滿意度」的KPI掛帥，所以警政從上而下，每個環節都在要求員警「注意服務態度」等等「人權至上」的現象，他表示員警「服務態度大於天」，在台灣，若是民眾違規被開罰單，證據確鑿申訴不成，你還可以改投訴開單員警服務態度不佳，讓他黑掉，考績拿乙。損失比你那張罰單還高。

他說，「一個法務上契約不履行的乘客逃票事件，讓警察變成糾紛的排解者。就因為列車長沒有強制力，只有一支掛在車掌室的木棍。」聽起來意外嗎？事實上警察負責各種行政協處工作：戶政所文書送達，環保局噪音，社會局家訪，監理站稽查，族繁不及載。所以有人上車不買票被查到了也不付錢，那就叫一個有佩槍的警察去『用講的』讓他付錢嘛。 （嗯，別忘記服務態度要良好喔！）我不講[警力不足]致單警服勤與勤務內容多樣的問題，單就這個派遣邏輯，說的好像『警察是有佩槍的流氓』一樣。警察究竟是[有牌的流氓]，還是[帶槍的弱勢團體]？」

他表示，「每個警察都是人生父母養，別人家的孩子。他只是法令賦予他去做沒有人想做的事：扮黑臉。做社會的風紀股長。」原PO沉重又無奈的說「今年都2019年了。檯面上對立法行政，政策方向有主導的政治人物，今天鐵警奪刀失血過多而死，除了表示心痛，你還會做什麼？要求署檢討執勤安全？檢討個屁？問題是出在你們身上。用服務態度去箝制，期待警察像羊一樣受侮，再幫他戴上口罩，派他去佯裝成一隻老虎。荒謬的台灣。」

原PO員警沉重的說，「警察真正需要的，從來都是整個立法行政體系的支持！而不是每次有人殉職後施點小恩小惠。那些舉措本來就都是我們應得的基本保障。」

(中時電子報)