苗栗縣患有聽覺障礙之人口數約5160人，占整體身心障礙人口比例逾15％，聽覺障礙者仰賴助聽器或人工電子耳幫助聽力，但除了器材主體昂貴，耗材費用也讓一般家庭難以負荷，縣議員温宜靜等人曾為此在議會質詢，期盼社會處能改善社福政策，縣府傾聽民意，宣布7月起開辦耗材補助計畫，相關申請條件出爐。

苗栗縣身心障礙者人工電子耳耗材補助計畫7月1日起實施，低收入戶每人最高補助金額1萬元、中低收入戶7500元、一般戶補助5000元，項目含長線、短線、線圈、麥克風、磁鐵、耳勾及充電電池等，社會處身障科指出，耗材補助不計入每人每2年4項的輔具補助，但申請資格有限制。

計畫內容說明，申請者接受人工電子耳手術需滿3年，並在國內近1年居住超過183日，且設籍於苗栗縣，申請更換耗材時需整批1次提出申請，每滿2年可申請補助1次。身障科表示，縣內進行人工電子耳手術的民眾多半為學齡兒童，截至去年7月底，全縣共有37人申請人工電子耳補助。

人工電子耳補助為終身一次，申請者需檢附耳鼻喉科醫師開立診斷證明書、輔具評估報告書及術後聽能語言復健計畫書，依經濟能力給予30萬到60萬元補助，另服務聽覺障礙者因原裝置的人工電子耳語言處理設備機型停產，導致無法繼續使用，給予最高10萬元補助更新，諮詢請洽037－559964社會處朱小姐。

(中時 )