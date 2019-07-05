「滬尾防災宣導主題館」開幕啟用 淡水區新景點 18:362019/07/05 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝） 新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝） 新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝） 新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝） 新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝） 新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式，該館結合地方特色，未來不僅可以帶動觀光人潮，亦提供民眾防災、藝文、旅遊的生活饗宴，成為淡水區新景點。 侯友宜表示，該館位於淡水河岸旁，緊鄰渡船碼頭、紅毛城、漁人碼頭等觀光景點，消防局設有自行車救護隊及滬尾水上救生分隊，守護滬尾地區市民及遊客安全外。 侯友宜強調，該館運用數位科技展現創意宣導，透過遊戲互動體驗、寓教於樂，加深民眾防災觀念，結合觀光未來將成為淡水區打卡按讚的新景點。 (中時 ) #防災 #淡水 #滬尾 #景點 #宣導 也許您會感興趣 推薦閱讀 中正二分局在北市自來水園區辦理暑期青春專案宣導 19:012019/07/01 社會 宣導酒駕新制 陳其邁漫畫、七言詩出擊 21:472019/07/01 政治 一只行動皮箱 「潘朵拉盒子」教你這些新奇炫目的都不能碰 18:562019/07/02 生活 蘇揆你累了嗎？沒報院核定 政院竟納政策宣導 12:192019/07/03 政治 中市電影放映季 捐發票有好康 14:012019/07/03 生活 表揚績優稅務員 林右昌頒獎致意 15:372019/07/03 生活 防災知識從小紮根 北市消防營訓練小尖兵 16:592019/07/03 生活 淡水庇護工場 喜獲百萬大單 04:102019/07/04 地方新聞 鬱悶男「流浪到淡水」 竟醉倒在淡水 17:022019/07/04 社會 暑假新樂園 淡水河新北滬尾防災宣導主題館開幕 18:052019/07/05 社會 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 長榮空姐偷吃步抄近路 警舉牌警告 - 社會 - 中時 怒！勇警殉職 屁警竟PO文賀…嘉義鐵路多一個缺網轟爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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