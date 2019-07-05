新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝）

新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝）

新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝）

新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝）

新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式。（葉書宏翻攝）

新北市政府為推廣正確防災觀念，於淡水區中正路成立「滬尾防災宣導主題館」，市長侯友宜5日出席開幕啟用儀式，該館結合地方特色，未來不僅可以帶動觀光人潮，亦提供民眾防災、藝文、旅遊的生活饗宴，成為淡水區新景點。

侯友宜表示，該館位於淡水河岸旁，緊鄰渡船碼頭、紅毛城、漁人碼頭等觀光景點，消防局設有自行車救護隊及滬尾水上救生分隊，守護滬尾地區市民及遊客安全外。

侯友宜強調，該館運用數位科技展現創意宣導，透過遊戲互動體驗、寓教於樂，加深民眾防災觀念，結合觀光未來將成為淡水區打卡按讚的新景點。

(中時 )