7月3日鐵路警察在台鐵自強號遭受乘客刺傷不幸死亡，警察大學退休教授葉毓蘭今在臉書發文指出，90年民進黨執政時，時任內政部次長李逸洋堅持將鐵路警察局裁減，最終裁撤；現任考試院副院長李逸洋今表示，不幸事件被作為不同政黨理念的攻擊，心態可議。

李逸洋指出，90年的政府組織改造是依行政院人力評鑑服務團的評鑑結果而訂定的政策，並由行政院函示主管機關執行，非內政部政次一人所能決定，且本他在91年才接任人事局局長，該政策在之前早已定案。

李逸洋說，鐵路警察局也並未於92年裁撤，員額也沒有降至300左右，而是現行編制的682名。

李逸洋強調，對於李承翰警員因公殉職表達深切的遺憾與不捨，但不幸的事件卻被拿來做為不同政黨與理念的攻擊，心態十分可議，所陳述內容也不是事實。

警察大學退休教授葉毓蘭今在臉書指出，她的學生告訴她，民進黨執政時，在90年時任內政部次長李逸洋堅持將鐵路警察局裁撤，從原本900多裁至300名左右，最終要裁撤鐵警局，後來發生李泰安搞軌案，鐵警才繼續留下來。她問，今天發生員警被殺，誰要負責？

(中時 )