台北市長柯文哲今（7/5）日下午17時40分左右在上海西郊賓館會見大陸國台辦主任劉結一。劉結一致詞時表示，兩岸同胞之間交流密切合作提升領域寬，去年兩岸貿易達到2216億美元額度，創歷史新高，兩岸人民往來也是新高，表現出兩岸是一家人，親旺親好、守望相助。

劉結一說，一家人要幫一家人，深深的感情，兩岸交流合作一定會匯聚成越來越大的洪流，兩岸同胞有共同利益，兩岸關係走近、走實、走好。

他指出，大陸國家主席習近平告台灣同胞書講話為兩岸關係發展指名方向，高興看到兩岸關係繼續沿著方向並向前邁進，繼續本著為廣大台胞辦實事，造福台灣同胞，推進兩岸交流合作，發展更多更好機遇，兩岸分享民族偉大榮光 民族榮譽感。

柯文哲表示，謝謝上海的幫忙，辛苦安排各種活動。對於兩岸關係論述，柯文哲說，他的態度是這樣，也許政治上有隔閡，不過交流總是好的，交流有善意，兩岸五個互相，也增加信任，現階段他的想法還是從沒有爭議的部分做起。

(旺報 )