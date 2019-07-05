前三立電視節目部台灣台戲劇中心總監項德純在委請映畫傳播製播本土劇《甘味人生》時，爆出陸續向映畫傳播收取每集5000元、共175萬5000元的回扣，事後項女不僅從總監之位離職也遭三立電視控告，新北地檢署今依背信罪嫌起訴項得純。

三立電視本土劇《甘味人生》，從2015年7月28日播出至2017年6月14日播出大結局，總共播出491集，每集播出時間長達150分鐘、演員人數眾多。由於故事情節龐雜還衍生出四代演員，甘味人生也以5.86的高收視率，成為全國第一。

但在《甘味人生》高收視率的背後，卻爆出負責監控節目製作公司戲劇品質與進度的前三立電視節目部台灣台戲劇中心總監項德純，遭控以每集5000元代價向製作《甘》劇的映畫傳播事業公司收取回扣。

檢方調查，項德純明知三立公司以每集131萬2500元代價作為映畫公司製作費，卻藉由擔任節目部總監職務，具有實質影響力機會，在製播《甘味人生》期間佯以「協助映畫公司節省製作費用」做為名目收取回扣，並要求映畫公司將回扣匯至公公的銀行帳戶，做為公公的生活費用。項得純2017年9月離職後，三立電視也對項女提出背信告訴。

映畫公司董事長郭建宏證稱，《甘》劇前100集虧損，都是因為項女刁難所致、映畫公司董事長特助郭彥伶證稱，公司都是以「顧問費」名義支付，主要作用就是不要再讓項女提升映畫公司製作戲劇成本、不要刁難造成映畫公司執行困難。

《甘味人生》編劇表示，甘劇開播時處於虧損狀態，後來和映畫公司內部人員討論後，決定遵守業內「潛規則」向項女接洽，且從每集支付5000元後，項女也確有減少不合理要求之情。

項女到案後，坦承自2016年3月3日迄2017年7月5日，收取每集5000元金錢且未向三立報備，新北地檢署偵結後，5日依背信罪嫌起訴項得純。

(中時 )