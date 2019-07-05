桃園市空服員職業工會6月20日罷工至昨天邁入第16天，傳出工會對5月8日內部公告的「不調薪、不發放年終獎金及不給優惠機票」等有所讓步，工會副秘書長周聖凱證實，若公司無法有盈餘可以不調薪或發放年終獎金，但不該針對參加罷工的會員有差別待遇。

5月8日內部公告為「若發生罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請／使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施，但罷工期間配合公司班表出勤者，則不受此限。」

周聖凱表示，目前工會無法接受的包括針對罷工空服員差別待遇，如取消優惠機票，及各式各樣的限制罷工條款，包括一個月的預告期，甚至還要預知罷工何時能夠結束，工會無法接受這樣的條款。

針對長榮資方昨天提出的「反霸凌」、「罷工預告期」及「何時歸還三寶」，周聖凱指出，在6月20日拉罷工糾察線時，長榮資方曾表示「我就是專制」，霸凌的人是長榮航空；公司所提的罷工預告期，完全剝奪工會的武器，工會只願意接受離島航線不罷工；何時歸還則應看長榮航空的態度， 希望公司盡速回復協商。

(中時 )