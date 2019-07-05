侯友宜表示，現在民眾只需要1分鐘就能紅樹林站到達淡海輕軌月台，節省寶貴的通勤時間。(吳亮賢翻攝)

淡海輕軌綠山線，自去年底營運至今已半年，期間吸引超過220萬人次搭乘，但常有民眾反應，捷運轉乘輕軌須繞至站外，非常不方便，如今銜接捷運紅樹林站和淡海輕軌的連通道於7月1日完工啟用，新北市長侯友宜今日下午特別到場視察使用情形，侯友宜表示，現在民眾只需要1分鐘就能紅樹林站到達淡海輕軌月台，節省寶貴的通勤時間。

侯友宜指出，自7月1日起淡海輕軌與北捷淡水線的連通道開放至今，平日上午尖峰時間通勤旅次增加近30％，平日全日運量也提升了近20％，其中又以V02竿蓁林站增加40％最多，連通道開通對通勤使用者的效益已然浮現。

侯友宜表示，相較過去旅客要到站外轉乘，至少需花費 5分鐘的路程時間，連通道啟用後，只需要 1分鐘就能到達輕軌月台，有效節省寶貴的通勤時間。

市議員陳偉杰說，淡海輕軌從去年底試營運階段，就有民眾陸續反應，紅樹林站淡水線和輕軌站的站體分開，民眾要轉乘就必須先出站再進站，非常不方便，今年一月初，他便向侯市長提出質詢，要求進行兩個站的連通道工程。

陳偉杰表示，如今連通道七月初就完工，除了感謝市府同仁辛勞，也期待暑假更多遊客來搭輕軌遊淡水。

新北市政府捷運局表示，連通道提供更友善的人行動線，無需受天候影響，大幅縮短旅客時間，連通道內也增設旅客詢問處、自動收費設備(含驗票閘門、自動售票機等)，提升旅客服務品質。

此外淡海輕軌也縮短平日上午尖峰班距，最小班距達到6分鐘的服務水準，而每日觀光旅次需求高峰時段，班距也縮短至12分鐘，明年淡海輕軌將通往漁人碼頭，吸引更多的遊客來到淡水，帶動地方發展。

(中時 )