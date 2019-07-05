中信兄弟指標性人物「恰恰」彭政閔，下半季首場比賽傷癒歸隊，今日扛下先發一壘手、第三棒，繼續挑戰生涯2000安和中職最高分紀錄，總教練伯納表示恰恰的恢復狀況不錯，尤其面對左投打擊率很高，因此今天排入先發第三棒。

下半季首場比賽，新莊棒球場由富邦悍將對戰中信兄弟，其中彭政閔目前生涯累計1998支安打，有望在今天達成兩千安里程碑，除此之外生涯得分1074分，也僅差2分就可打破原本張泰山所締造的1075分，創下聯盟新紀錄。

上半季尾聲彭政閔因背部拉傷而下二軍休息，直到下半季才終於回歸，總教練伯納表示，「恰恰有參加隊內練習賽，身體狀況都已恢復，再加上今天悍將派出的先發投手包林傑是左投，彭政閔對戰左投打擊率將近3成8，因此今天讓他放在前段棒次(第三棒)，有更多打擊機會。」

而球隊的新洋投赫猛(Casey Harman)已完成簽約，目前隨隊以近距離觀察他的狀況，週日會在牛棚再投一次後，就會去屏東開始二軍比賽。

(中時電子報)