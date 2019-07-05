台灣社會工作實務發展協會，鼓勵資源較缺乏家庭的青少年探索未來職涯發展，結合日月潭馥麗溫泉大飯店舉辦「小廚師、大夢想職能體驗營」，由飯店中西餐主廚親自指導，進行小廚師大挑戰。

台灣社會工作實務發展協會祕書長林月英表示，該會在埔里鎮、魚池鄉，輔導經濟、資源較匱乏的家庭和青少年，這些孩子可能因為家庭的因素，必須負擔家務甚至打工賺錢，比同儕早熟；因此，為他們規畫的活動都與生活息息相關，例如製作泡菜並參與包裝與行銷，還有兒童開心廚房，教導他們學會簡易料理，照顧自己和家人。

進階版的小廚師、大夢想職能體驗營為期5天，除了料理職人講堂、各式餐飲實作，還要學習顧客服務與互動，製作的西餐糕點將於6日在日月潭向山遊客中心義賣。

馥麗溫泉大飯店總經理陳麗玉表示，她在鄉下長大，從小就參與插秧、割稻等農務，深知從做中學的重要性，也希望這些孩子經過此次職場探索，將來成為餐飲業的生力軍。

林月英感謝陳麗玉的大力支持，提供專業的資、完善的場地，讓孩子在絕佳的環境中，學習成為廚師的能度和能力。

(中時 )