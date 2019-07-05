林志玲感謝名單可見吳建豪。（圖／翻攝自林志玲Chiling Lin臉書）

台灣第一名模林志玲上月閃電脫單，登記嫁給日本放浪兄弟成員Akira，一向對做公益活動不遺餘力的志玲姊姊，本周日將在台北舉行「志玲姊姊和好朋友的公益慈善二手義賣」，昨(4日)她透過臉書分享感謝狀，除了感謝圈內好友徐若瑄、林依晨、陳綺貞等人，網友也驚見昔日F4成員吳建豪也在內，可見林志玲的好人緣。

林志玲和言承旭情纏17年，上月林志玲宣布閃婚嫁作人妻，正在大陸工作的言承旭第一時間不知情，表示：「真的喔，恭喜她啊」，月底言承旭回台灣參加金曲獎活動，頹廢蓄鬍造型加上有氣無力的說話方式，被網友虧或許和舊愛閃婚有關。

林志玲本周日將在台北舉行慈善二手義賣派對，義賣收入將全數捐給志玲姊姊慈善基金會，地點為Flux Reel Hair Boutique（台北市大安區復興南路一段107巷17號），在參與的藝人名單中可見言承旭的好兄弟吳建豪也在內，據知林志玲過去曾和吳建豪在電影《道士下山》合作，兩年前言林傳復合，吳建豪也樂觀其成說：「他（言承旭）開心就好了，就算哪天閃婚，我也不意外。」

(中時電子報)