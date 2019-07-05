總統府發言人張惇涵今表示，鑑於國史館肩負「開放資料」及「轉型正義」的重要使命，總統今決定敦聘政治大學台灣史研究所兼任副教授陳儀深擔任國史館館長。

張惇涵表示，陳儀深甫從中央研究院近代史研究所研究員榮退，其學術涵養豐富，尤其對近代中國政治思想史、戰後臺灣政治史，以及二二事件、戒嚴時期政治案件有深入的研究，兼具學術聲望且實務經驗豐富。

張惇涵說，總統期能借重其學經歷，帶領國史館推動相關業務，將國家的檔案管理及歷史研究推進到新的時代。

今年2月國史館長吳密察接任故宮博物院長後，國史館長一職由副館長代理至今，蔡英文總統今決定，聘請陳儀深為國史館館長。

陳儀深為台灣北社創社社務委員、副社長，曾任東吳大學政治系講師、副教授；現任國立臺北大學公共行政暨政策學系兼任副教授及政治大學台灣史研究所兼任副教授；前台灣教授協會創會執委、秘書長、會長、前國民大會代表。

(中時 )