陸生來台就讀學士班今(5)日放榜，據大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會統計，今年教育部核定91校、780個學系，開出800個招生名額，最後有70校錄取732人，招生達成率91.5％，錄取人數和招生名額持續探低。

陸生聯招會指出，今年教育部共核定91校、780個學系總招生名額800名，名額與去年相同，依照共同考科加權後總分高低排序，未達各省市本科二批分數線者皆不予分發。

陸生聯招會表示，今年可參加分發共2131人，去年為1578人。從招生結果來看，一般大學共有50校錄取640人，科技校院20校錄取92人；對比去年錄取733名，今年整體錄取人數較去年減少1名，招生達成率91.5％，比去年的91.63％略減0.13％。另國立大學則共錄取148人。

陸生聯招會也提到，陸生喜歡就讀的前10熱門細學類依序為視覺傳達設計、資訊技術、財務金融、企業管理、外國語文、電機與電子工程、大眾傳播、中國語文、綜合設計、產品設計。

在錄取學校方面，錄取最多者依序為淡江大學57人、中國文化大學48人、逢甲和銘傳大學47人、輔仁大學44人。科技院校部分則是朝陽科技大學15人、文藻外語大學10人、樹德科技大學8人、中國科技大學7人以及國立高雄科技大學6人。

陸生招聯會總幹事、南台科技大學副校長張鴻德表示，雖然兩岸關係比較緊張，但對陸生招生影響有限，今年報名和錄取人數前3多的省份是浙江、福建、遼寧，和去年一樣。

(旺報 )