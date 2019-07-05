韓國瑜下午赴高市同盟二路與自立一路交叉口的下水道視察，先在路面上聽取水利局簡報說明後，穿著宛如青蛙裝的安全裝備後，攀爬進到下水道箱涵視察；這次視察的箱涵尺寸約2.5米寬、2.4米高，內部水深最深約50公分、淤積最高為40公分。 （高市府提供）

高雄連日瞬間強降雨，雖未傳出積淹水災情，市府水利局等相關單位仍上緊發條，市長韓國瑜5日更親自出穿上青蛙裝進入下水道視察淤塞狀況；韓說，看到淤塞近40公分，轉角處都是碎石頭，還有一些無法想像的淤塞物，像是鋼筋等都要拆除，20天內都要清乾淨，發揮雨水下雨道功能。

韓國瑜下午赴高市同盟二路與自立一路交叉口的下水道視察，先在路面上聽取水利局簡報說明後，穿著宛如青蛙裝的安全裝備後，攀爬進到下水道箱涵視察；這次視察的箱涵尺寸約2.5米寬、2.4米高，內部水深最深約50公分、淤積最高為40公分。

韓視察後受訪表示，水道內有土石、淤泥、樹枝、落葉、垃圾等淤塞，及一些無法想像的雜物如鋼筋等，預計於20天內清除完成，以發揮雨水下水道的功能。韓說，淹水讓百姓叫苦連天，治水要對症下藥並治標治本。

高市府自去年開始進行下水道普查檢視後發現，許多下水道內淤積嚴重，水流通空間相對減少，一旦遇到豪大雨，就非常容易造成淹水；於是，治水除改善68處淹水位置外，河道或下水道的清淤也是當務之急。

(中時 )