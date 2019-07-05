疾管署今公布國內新增1例本土登革熱病例，個案為高雄三民區本和里一名60幾歲的男性，近期無出國史，活動地點以住家為主，疾管署研判為本和里周邊社區感染。截至目前為止，國內共累計38例本土登革熱病例。

該名個案3日出現發燒、頭痛、頭暈、食慾不振的症狀，隔日前往診所就醫，經過檢驗後，今確定感染登革熱病毒第四型，同住者未出現疑似症狀。該名個案目前正安排住院。

截至目前為止，國內共累計38例本土登革熱病例，其中高雄市34例（三民區28例，左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市4例（中西區2例、永康區及東區各１例）。境外移入病例則累計193例，案例數為近10年同期最高。

疾管署副署長莊人祥表示，疾管署、高雄市政府防疫人員已前往個案居住地，執行孳生源查核及噴藥作業。登革熱是否擴大，需取決於孳生源清除、化學防治的效力，只要找出隱藏性的孳生源，就能將該處的疫情控制好。

疾管署提醒民眾，近日南部地區仍有降雨情形，民眾在雨後務必加強落實「巡、倒、清、刷」的步驟，避免病媒蚊孳生。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )