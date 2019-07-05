台中市國中小校園，有一群默默守護特教生的無名英雄，陪同安心上學、協助餵食、復健陪同、入班配合特教教師教學等，就像一盞照亮學生的明燈。市府教育局表示，為協助身障學生適應校園環境，每年分6階段提供特殊教育教師助理員給有需求的學生，不但與學生建立親密情感，也獲得家長的肯定，未來會持續推動相關業務，讓特教生快樂學習、成長。

教育局指出，就讀神岡國小一年級的「小安（化名）」是重度腦性麻痺學生，入學前家長擔心孩子在學校是否能獲得足夠的協助與照顧。校方接獲小安入學安置決議後，了解學習需求與生活照護方法，班級導師與特教助理員先行前往家中拜訪。

特教交通車接小安到學校上課，在教助員協助下，展開了小安在學校的一天，教助員除協助小安按課程作息轉換學習場所，隨時觀察小安身體狀況，協助維持身體清潔、穿脫衣物等日常需求外，餵食更需要留意，因為小安無法吞嚥，灌食速度必須穩定，防止食物溢出。

放學後，教助員隨車照顧小安回家。小安的奶奶說，從小安綻放的笑容中，能得知當天又是收穫滿滿的一天，感謝市府提供教助員的支持服務，讓特教孩子安心學習成長。

(中時 )