松山盃國際高中籃球邀請賽5日宣告落幕，日本福岡第一104比63壓軸橫掃松山高中，以7戰全勝，且平均勝分高達42.4分輕鬆封王，松山教練黃萬隆賽後相當反常表示，「不是輸多少分的問題，而是福岡第一充分準備好了。」

「我知道輸了41分，可是福岡第一正值賽季，我們卻處非賽季，對方更有高度、經驗與團隊默契，陣容還以高年級球員為主，反觀其他球隊都是低年級生，」向來以賽後怒罵球員著稱的黃萬隆說，「輸了41分代表我們還有進步空間！」

今年松山盃戰績排名最後依序如下：福岡第一(7勝)、日本明成高校(6勝1敗)、大學新秀隊(5勝2敗)、松山高中(4勝3敗)、美國聖依納爵高中(3勝4敗)、能仁家商(2勝5敗)、馬來西亞柔佛州代表隊(1勝6敗)、137聯隊(7敗)。

「很感激富邦人壽連3年贊助，加上廠商好友支援，今年才有辦法找來4支外隊，像明成高校是9冠球隊，福岡第一6冠，加起來就有15冠，」黃萬隆說，「至於松山拿過6冠，能仁3冠，三民2冠，代表松山盃比賽強度比HBL還高。」

不過說黃萬隆完全沒罵人，也不算真的正確，因為他在中場休息時間眼見松山已經落後到35分之多，仍把自家球員一一叫來訓斥，賽後也是集合全隊訓話，只是沒有罵得那麼兇狠而已，「我們雖輸了，卻處非賽季，強調以球會友。」

至於松山目前的調整狀態為何，黃萬隆說：「我想我們包含防守、比賽經驗、團隊默契與基本動作都還有待加強，今年多了兩個中鋒(于泓翔、于泓凱)，接下來會在暑假時間努力加強，到了HBL下個賽季，我相信我們可以越來越好。」

(中時電子報)