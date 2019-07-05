「2019金馬經典影展：義大利電影課」台中場，將於8月15至26日在台中新光影城登場，網羅7位義大利電影大師共37部影史經典，多位世界電影巨星風采將重現大銀幕，預售票自7月31日於金馬影展官網開賣。

台中市政府新聞局表示，即日起全市108處據點可免費索取節目手冊，參考系列影片內容和映演場次，今年台中場還推出包看37部電影的「超級影癡套組」，預計7月17日開賣，喜愛藝術電影的影迷千萬別錯過。

新聞局長吳皇昇表示，台中是金馬經典影展在台北主場之外共同合作的唯一城市，自去年首度合作舉辦影展並獲得熱烈迴響後，今年再度合作，搜羅義大利大師級導演的37部作品，這些經典作品中多位膾炙人口的影史巨星，都將透過影展再次躍上大銀幕，讓觀眾一睹巨星風采。

例如活躍在義大利影壇的安娜麥蘭妮，在《愛》這部作品裡一個人對著電話筒演了半個多小時卻毫不冷場的精湛演技；以及贏得奧斯卡最佳女主角的蘇菲亞羅蘭，在《拿坡里黃金》、《烽火母女淚》分別飾演露肩叫賣的披薩西施以及兇悍堅毅的母親。

此外，還有義大利金童、拉丁情人之稱的馬斯楚安尼，在《義大利式離婚》、《白夜》、《生活的甜蜜》和《八又二分之一》中千變萬化的演技。希望藉由影展，讓民眾在一般商業電影之外，也有機會欣賞主題多元的電影。

(中時 )