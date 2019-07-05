苦行空服員返回罷工現場受熱烈歡迎。（呂筱蟬攝）

苦行空服員返回罷工現場受熱烈歡迎。（呂筱蟬攝）

長榮空服員罷工，5日舉辦苦行至總統府表達訴求，歷經11小時完成27公里路程，約在晚間6點多，一行人回到桃園南崁罷工現場，受到靜坐的空服員們起立鼓掌加歡呼。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱對現場靜坐空服員表示，在苦行的同時，蔡英文總統對媒體說，長榮公司應該珍惜空服員。另外，交通部長林佳龍也說，如果長榮再不出來解決爭議，要重新檢討明年航權分配。空服員職業工會罷工，是為了爭取空服員合理的勞動條件和尊嚴，長榮不願意出來面對，不同意不秋後算帳，對外聲稱罷工至今已虧損25億元，如果資方願意把這些錢拿出來，好好改善空服員的勞動條件，就不會有這些問題。

他也提到，前天、昨天和今天，在勞動部主持下，長榮資方和工會人員和律師有見面，討論團協架構及細節，資方公開回應苦行行動，表示工會若同意3個問題，雙方就不會僵持，包含工會答應不要職場霸凌、對於罷工預告期看法及何時能快速拿回三寶。

周聖凱說，6月20日罷工第一天，是長榮資方霸凌、恐嚇空服員，而且只要長榮答應不秋後算帳，就不會有其餘問題。而台灣的罷工預告期法令太繁瑣，工會並不支持，法律怎麼訂，工會就會怎麼走。另外，只要長榮資方拿出誠意，雙方同意簽團協，罷工就會結束，當然大家就能快速取回三寶。

(中時 )