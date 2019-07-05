《來去CHECK IN》兩人來到全台最高Buffet，還以為來到夜店。(中天提供)

【搶先看】台北市最高的高級Buffet吃到飽！│來去CHECK IN

中天綜合台36頻道每週六晚間7時播出美食旅遊節目《來去CHECK IN》，本週主題「愛吃的放馬過來 最強吃到飽全攻略！」主持人郭彥均、巴鈺，這次鎖定全台北最高的Buffet餐廳！

搭電梯直達位在46樓高的餐廳，門一打開，只見滿滿的排隊人潮，讓兩位主持人幾乎無立足之地，而櫃台絢麗燦爛的燈光，一度讓兩人以為走錯樓層來到夜店，直到擠進餐廳一眼看見台北101，郭彥均驚呼：「享受高級美食的同時還能眺望台北101！」這才恍然大悟，為什麼這家Buffet即使一個月前預定也不一定吃得到，但巴鈺直接吐槽他：「那是你不夠紅吧。」郭彥均隨即反擊：「上次彭于晏來也要排隊啦！」

這間高檔Buffet餐廳，食材以「澎湃、新鮮、多樣化」出名，一共分為八大區，特色在於每一區都有兩位廚師現做現煮，讓你吃到最經典的異國料理美味。像是入口即化的「炙燒比目魚鰭邊肉握壽司」，搭配「鱘龍魚子醬」，不僅鮮味十足連擺盤也是很有誠意，還有外皮焦脆的牛小排，肉質卻是鮮嫩多汁，再淋上松露醬點綴，這麼奢侈的享受，竟然還能吃到飽，讓郭彥均含著淚說：「我都不敢跟老婆一起看我們的節目。」

巴鈺也故作擦淚狀：「都不敢告訴他們播出資訊。」郭巴2人組懺悔的說：「家裡過最爽的就我們倆，他們在家都只吃稀飯配剩菜，好慘啊！」浮誇的表演讓圍觀的客人笑成一片。

(中時電子報)