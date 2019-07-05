台中市南屯區三厝里區域發展快速，用水量大增，常因水壓不穩影響正常用水，加上自來水管線老舊，容易爆管漏水。自來水公司為維修管線，道路挖挖補補，影響行車安全。對此，建設局進行三厝街一帶自來水管線汰換統一挖補作業，今年6月已完工，預計7月中旬陸續進行路平工程，讓道路更好行。

建設局表示，依據自來水公司資料顯示，目前埋設於南屯區三厝街一帶的自來水管線約為83年埋設，屬於早期塑膠管材，管徑小難以承受較大水壓，加上長期受重車行駛碾壓，經常發生爆管水壓不足、管線破損漏水情形。市府配合自來水公司將老舊自來水管線汰換，除加大口徑外，也採用更堅固耐腐蝕的鑄鐵管，降低管線挖損及漏水機率。

建設局指出，此次自來水汰換管線施工範圍涵蓋大墩十一街(河南路至永春東七路)、向上路(河南路至永春東七路)、黎明東街(大墩十一街至向上路)、三厝街(大墩十一街至向上路

)、河南路(大墩十一街至向上路)及鄰近巷弄沿線等，共計10條自來水管線，總長度約3.87公里，工程總經費約2450萬元，已於6月14日全數完工，目前正辦理驗收。

因施工涵蓋區域較廣，建設局規劃分段進場辦理路面刨除重舖工程，日前已完成孔蓋下地作業，預計於7月11日先進行第一階段主要幹道向上路(河南路至永春東七路)局部車道整修

，因日間車流量大，將採夜間施工方式進行，施工時間晚間10時至翌日6時。

第二階段將於8月份陸續進行其餘巷弄的道路修復工程，路修總面積約1萬6950平方公尺，道路重鋪後可同時解決當地居民用水及行車安全問題。

建設局長陳大田表示，市府提高道路挖掘施工品質，減少重複挖掘，推動管線統一挖補工程，截至6月28日止，申挖案件數總計1萬4917件，經統一挖補整合1萬1254件，減少3663件重複挖掘案件，有效減少道路重複挖掘件數達3成。

(中時 )