彰化市鐵路高架化，5日在交通部再度召開審查會，彰化縣長王惠美率團隊和立委們北上關心，雖鐵路局和縣府達成車站周邊台鐵土地畫分鐵道文化專用區4.4公頃、車站專用區4.4公頃和商業區4.7公頃的共識，但審查委員指出，土地開發細節仍得進一步強化，再次退件。

彰化縣鐵路高架化喊了20年，直到去年才定調原線高架，交通部、行政院公開支持

，計畫總經費387億，但牽涉良廣，尤其彰化位於山、海線交會，包括調度場的遷移等，難度相當高，不僅是技術問題，還牽涉彰化、花壇等土地開發。

彰化鐵路高架化定案後，協調會前後已經召開5次、初審和交通部審查也5次，累計10次，地方民代等得氣結，「十進十出」，交通部強調，前置作業愈周延，高架化後帶動的效應才能彰顯。

這次審查再次退件主要意見指出，商業開發的模式，財務規畫，還有分區的容積、建蔽率等，都得提出更具體的規畫，台鐵也要求釋出土地後的回饋。還有審查委員更進一步指出，車站特區外的彰化都市更新計畫也要納入一併考量。

「還要再等幾個20年？」但隨著討論越趨深入，包括機務段遷移到花壇，徵收農地又該如何回饋？花壇站提升作為一級車站，自強號也要停靠，和彰化站距離只有6.6公里，可行嗎？等具體問題也逐一浮現。

縣長王惠美表示，鐵路高架化不只是交通建設，更是整個都市再造，不能再拖；要求交通部協助、支持，昨天委員會做出再補件決議，1個月後再審。

縣府工務處指出，交通部審查是可行性評估，只要核定後，諸多細節，台鐵接手綜合性規畫和縣府提報都市更新計畫也會同步進行。

(中時 )